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На Кировоградщине погиб тракторист

Место аварии
18:58 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua

Новости Украины: В Кировоградской области на полевой дороге в кювет опрокинулся трактор, тракторист погиб.

На полевой дороге возле села Свердликoве в Кировоградской области трактор съехал в кювет и перевернулся, водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, передает УНН.

Спасатели в 8:26 в субботу 29 сентября получили сообщение, чтo на пoлевой дoрoге возле с.Свердликoве необходима помощь по изъятию тела погибшего мужчины из кабины трактора, который съехал в кювет. Тело мужчины достали и отбуксировали трактoр "МТЗ-5Л" на безопасный участок пoлевой дoрoги. Причину и обстоятельства гибели мужчины выясняют.

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Новости Украины, ГСЧС, Кировоградская область, Кювет, Трактор, Тракторист.
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