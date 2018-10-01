На Днепропетровщине обнаружили авиабомбу

Возле поселка Лукиевка в Никопольском районе Днепропетровской области был обнаружен взрывоопасный предмет, который впоследствии пиротехники Государственной службы по ЧС идентифицировали как стокилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-100 времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, авиабомбу обнаружил во время прогулки местный житель неподалеку от поселка и после сообщения, на место обнаружения авиационной бомбы направилась аварийно-спасательная группа ГСЧС. "Пиротехники изъяли бомбу и путем контролируемого подрыва она была уничтожена. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено", – говорится в сообщении.