Телевышку высотой 190 м поставили в Донецкой области

В городе Горняк Донецкой области построили новую телевизионную вышку высотой 190 метров, сообщает телекоммуникационная компания "Телесети Украины" в соцсети Фейсбук.

"С надеждой на правдивую информацию, с верой в развитие телекоммуникаций Украины, с любовью к своему делу мы построили телевышку в Горняке Донецкой области. Высотой 190 метров, это самая высокая вышка, построенная за время независимости Украины" – говорится в сообщении. Телевышка должна покрыть всю территорию Донецкой области, в том числе и неподконтрольные районы.