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Телевышку высотой 190 м поставили в Донецкой области
09:18 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Компания "Телесети Украины" установила 190-метровую телевышку в городе Горняк, Донецкой области, с возможностью вести вещание на неподконтрольные территории.
В городе Горняк Донецкой области построили новую телевизионную вышку высотой 190 метров, сообщает телекоммуникационная компания "Телесети Украины" в соцсети Фейсбук.
"С надеждой на правдивую информацию, с верой в развитие телекоммуникаций Украины, с любовью к своему делу мы построили телевышку в Горняке Донецкой области. Высотой 190 метров, это самая высокая вышка, построенная за время независимости Украины" – говорится в сообщении. Телевышка должна покрыть всю территорию Донецкой области, в том числе и неподконтрольные районы.
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