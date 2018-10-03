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Около 25 кг янтаря изъяли на Ровненщине

Янтарь-сырец
07:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: При обыске хозяйства жителя поселка Квасилов, правоохранители изъяли 25 кг янтаря-сырца стоимостью около полумиллиона гривень.

На Ровненщине полицейские изъяли 25 кг янтаря общей стоимостью почти полмиллиона гривень. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровненской области.

"Солнечные" камни крупной фракции общим весом почти 25 килограммов работники правоохранительных органов изъяли сегодня, 2 октября, в ходе санкционированных обысков на территории Ровненского и Заречненского районов. Ориентировочная стоимость изъятых камней составляет около 500 тысяч гривень ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 кг янтаря полицейские изъяли на основании решения суда и при процессуальном согласовании прокуратуры по месту жительства 42-летнего жителя села Серники. Кроме того, еще более четырех килограммов янтаря-сырца изъяли в хозяйстве 27-летнего жителя поселка Квасилов. Досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 198 Уголовного кодекса Украины продолжается, проводятся мероприятия по установлению каналов сбыта янтаря и лиц, причастных к незаконной деятельности.

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Новости Украины, Обыск, Полиция, Ровно, Украина, Янтарь.
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