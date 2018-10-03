В метро Харькова мужчина прыгнул на рельсы: закрыли три станции

В среду в 6.45 в харьковском метрополитене на станции "Студенческая" мужчина прыгнул на рельсы.

"После снятия напряжения с контактного рельса, работниками метрополитена пассажир был поднят на платформу и передан сотрудникам полиции и медикам", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Станции "Героев Труда", "Академика Павлова" и "Студенческая" из-за инцидента были закрыты для обслуживания пассажиров. Поезда на Салтовской линии следовали от станции "Исторический музей" до станции "Академика Барабашова".

В 7:05 движение на Салтовской линии было восстановлено.