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В метро Харькова мужчина прыгнул на рельсы: закрыли три станции
10:31 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: В харьковском метрополитене утром неизвестный прыгнул на рельсы, из-за чего было закрыто три станции транспорта.
В среду в 6.45 в харьковском метрополитене на станции "Студенческая" мужчина прыгнул на рельсы.
"После снятия напряжения с контактного рельса, работниками метрополитена пассажир был поднят на платформу и передан сотрудникам полиции и медикам", - сообщили в пресс-службе метрополитена.
Станции "Героев Труда", "Академика Павлова" и "Студенческая" из-за инцидента были закрыты для обслуживания пассажиров. Поезда на Салтовской линии следовали от станции "Исторический музей" до станции "Академика Барабашова".
В 7:05 движение на Салтовской линии было восстановлено.
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