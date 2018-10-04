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В Киеве временно изменится график движения трамваев №12

Трамвай
06:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Киеве ночью временно меняется график движения трамваев №12 на ул.Телиги.

Ночью с 4 по 7 октября меняется график движения трамваев маршрута №12 на пересечении ул.Е.Телиги и ул.Кирилловской в связи с продолжением ремонта путепровода, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"С 4 по 7 октября с 00:30 до 5:30 меняется график движения трамваев маршрута № 12 в связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении ул. Телиги и ул. Кирилловской" – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что последние отправления трамваев этого маршрута с конечной остановки "Контрактовая площадь" - в 22:15. С Пущи-Водицы, - в 22:20.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Киевпастранс, Трамвай.
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