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В Киеве временно изменится график движения трамваев №12
06:21 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В Киеве ночью временно меняется график движения трамваев №12 на ул.Телиги.
Ночью с 4 по 7 октября меняется график движения трамваев маршрута №12 на пересечении ул.Е.Телиги и ул.Кирилловской в связи с продолжением ремонта путепровода, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".
"С 4 по 7 октября с 00:30 до 5:30 меняется график движения трамваев маршрута № 12 в связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении ул. Телиги и ул. Кирилловской" – говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что последние отправления трамваев этого маршрута с конечной остановки "Контрактовая площадь" - в 22:15. С Пущи-Водицы, - в 22:20.
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