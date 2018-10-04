День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках
Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках
Новости: В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева
В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева

Пенсионер в Днепре камнем разбивал автомобили

Разбитое стекло
19:27 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Психически нездоровый днепропетровский пенсионер за полгода разбил камнями не менее 40 автомобилей, пока его не задержала полиция.

В Днепре поймали пенсионера с камнем, который полгода терроризировал автовладельцев одного из районов. В течение этого времени он побил камнями не менее 40 авто. На дело выходил только ночью и постоянно менял маршруты. Чтобы поймать хулигана, копы несколько недель выходили на усиленное дежурство. Все было бесполезно, пока человек с камнем не попал на видео камер наблюдения. Оказалось, 61-летний мужчина стоит на психиатрическом учете. Сейчас его доставили в больницу.

Наказания за побитые машины он избежит. Владельцы поврежденных авто тоже останутся без возмещений, если автомобили не застрахованы. "Достаточно адекватно отвечал на все вопросы, однако объяснить, почему именно он наносил ущерб автомобили, он не может. В связи с тем, что указанное лицо предварительно невменяемо, то к уголовной ответственности мы его привлечь не сможем", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Автомобили, Днепр, Камни, Пенсионер, Полиция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Стало известно, когда киевлянам дадут горячую воду Автомобиль с водителем утонул в Киеве В Винницкой больнице умерла медсестра

Последние новости

Фирмино рассказал об ощущениях удара в глаз от Вертонгена Врачи назвали правила, которые следует соблюдать, если мучит кашель Алла Пугачева сообщила, что скоро вернется на сцену
Сегодня читают
01 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
02 Ворскла - Спортинг 1:2 события матча (Видео)
03 Брэд Питт показался на публике с новой девушкой
04 Уайлдер - Фьюри: боксеры едва не подрались в Лос-Анджелесе (Видео)
05 Яблонец - Динамо: стали известны стартовые составы команд
06 Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости сегодня
00:41 Лучшие демотиваторы, от которых смех обеспечен
00:39 Этот "вредный" продукт защищает от ожирения
00:35 Ученые добились беспрецедентных результатов в отображении молекулярной структуры
00:20 Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида
00:11 Буллинг: Школьники в Одесской области избили сверстника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Новости: Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь