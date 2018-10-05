ООС: Боевики били из БМП и гранатометов, один украинский военный ранен
Новости Украины: На Луганском направлении боевики с полуночи применили гранатометы по защитникам Крымского, боевые действия с применением пехотного вооружения продолжались в течение двух часов вблизи н.п. Орехово.
С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов, один военнослужащий получил ранение. Об этом на брифинге проинформировал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
"С начала этих суток по состоянию на утро зафиксированы 5 прицельных вражеских обстрелов. От начала текущих суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Сейчас он получает квалифицированную медицинскую помощь в военном мобильном госпитале", - сказал спикер.
Ситуация на Донбассе: ранены трое украинских бойцов
На Донецком направлении крупнокалиберные пулеметы боевики применили по защитникам Гнутово и Водяного. Возле Павлополя они вели прицельный обстрел из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.