ООС: Боевики били из БМП и гранатометов, один украинский военный ранен

С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов, один военнослужащий получил ранение. Об этом на брифинге проинформировал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"С начала этих суток по состоянию на утро зафиксированы 5 прицельных вражеских обстрелов. От начала текущих суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Сейчас он получает квалифицированную медицинскую помощь в военном мобильном госпитале", - сказал спикер.

На Донецком направлении крупнокалиберные пулеметы боевики применили по защитникам Гнутово и Водяного. Возле Павлополя они вели прицельный обстрел из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.