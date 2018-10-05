В Виннице подписали Меморандум о взаимодействии с Детским фондом ООН

Винницкий городской совет в пятницу подписала Меморандум о взаимодействии с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной программы "Громада, дружественная к детям и молодежи". Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

"Винницкий городской совет подписал Меморандум о взаимодействии с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной программы "Громада, дружественная к детям и молодежи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание Меморандума – это логическое продолжением мероприятий, начатых в 2009 году, когда город присоединился к инициативе "Город, дружественный к детям" и впоследствии в рамках Стратегии "Винница-2020" была принята соответствующая программа. Винница стала одним из первых городов, где был создан Детский совет при городском голове и институт детских омбудсменов. Работает в городе и молодежный совет.

Меморандум определяет порядок участия города в глобальной Инициативе и предусматривает оказание организационной и технической помощи со стороны ЮНИСЕФ. Подписание этого документа является первым шагом к получению официального статуса "Громада, дружественная к детям и молодежи". Документ, в частности, подтверждает обязательство громады создать более благоприятную среду для развития детей и молодежи.

Процесс получения такого статуса имеет определенную процедуру и предусматривает активное вовлечение детей и молодежи на всех этапах. Первым этапом является проведение анализа положения детей и молодежи в общине. Далее городская власть обязуется разработать и принять план действий, который будет способствовать созданию чистой, безопасной и комфортной среды для этих групп населения. Муниципалитет также должен обеспечить ресурсы для выполнения принятого плана.

После внедрения плана действий громада пройдет через процесс независимой оценки и в случае успешного выполнения этого плана – получит статус "Громады, дружественной к детям и молодежи".

Инициатива "Громада, дружественная к детям и молодежи" — это глобальное движение, объединяющее местную власть, гражданское общество и бизнес в достижении консенсуса в ключевых направлениях развития благополучия всех детей и молодежи. Со времени создания в 1996 году к программе присоединились более 3000 муниципальных округов в 38 странах на пяти континентах. На сегодня инициатива охватывает свыше 30 миллионов детей.

29 марта 2018 года состоялось подписание Меморандума по внедрению в Украине инициативы "Громада, дружественная к детям и молодежи" между ЮНИСЕФ, правительством Украины и партнерами. О намерении присоединиться к глобальной инициативе ЮНИСЕФ заявили более 160 городов и объединенных территориальных громад со всей Украины.