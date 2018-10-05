День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Витренко: После построения "Северного потока-2" транзит газа через украинскую ГТС исчезнет
Витренко: После построения "Северного потока-2" транзит газа через украинскую ГТС исчезнет
Новости: Посольство Украины в РФ направило ноту в отношении Сенцова
Посольство Украины в РФ направило ноту в отношении Сенцова
Новости: Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (Видео)
Новости: Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ

В Виннице подписали Меморандум о взаимодействии с Детским фондом ООН

Смотрите фото (5)
Подписание Меморандума в Виннице
18:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Винницкий городской совет

Новости Украины: После подписания Мемодандума Винница задекларировала готовность выполнить ряд условий, позволят получить официальный статус "Громада, дружественная к детям и молодежи".

Винницкий городской совет в пятницу подписала Меморандум о взаимодействии с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной программы "Громада, дружественная к детям и молодежи". Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

"Винницкий городской совет подписал Меморандум о взаимодействии с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной программы "Громада, дружественная к детям и молодежи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание Меморандума – это логическое продолжением мероприятий, начатых в 2009 году, когда город присоединился к инициативе "Город, дружественный к детям" и впоследствии в рамках Стратегии "Винница-2020" была принята соответствующая программа. Винница стала одним из первых городов, где был создан Детский совет при городском голове и институт детских омбудсменов. Работает в городе и молодежный совет.

Меморандум определяет порядок участия города в глобальной Инициативе и предусматривает оказание организационной и технической помощи со стороны ЮНИСЕФ. Подписание этого документа является первым шагом к получению официального статуса "Громада, дружественная к детям и молодежи". Документ, в частности, подтверждает обязательство громады создать более благоприятную среду для развития детей и молодежи.

Нападавшие на депутата Киевсовета получили подозрение
Нападавшие на депутата Киевсовета получили подозрениеЧитать полностью

Процесс получения такого статуса имеет определенную процедуру и предусматривает активное вовлечение детей и молодежи на всех этапах. Первым этапом является проведение анализа положения детей и молодежи в общине. Далее городская власть обязуется разработать и принять план действий, который будет способствовать созданию чистой, безопасной и комфортной среды для этих групп населения. Муниципалитет также должен обеспечить ресурсы для выполнения принятого плана.

После внедрения плана действий громада пройдет через процесс независимой оценки и в случае успешного выполнения этого плана – получит статус "Громады, дружественной к детям и молодежи".

Инициатива "Громада, дружественная к детям и молодежи" — это глобальное движение, объединяющее местную власть, гражданское общество и бизнес в достижении консенсуса в ключевых направлениях развития благополучия всех детей и молодежи. Со времени создания в 1996 году к программе присоединились более 3000 муниципальных округов в 38 странах на пяти континентах. На сегодня инициатива охватывает свыше 30 миллионов детей.

29 марта 2018 года состоялось подписание Меморандума по внедрению в Украине инициативы "Громада, дружественная к детям и молодежи" между ЮНИСЕФ, правительством Украины и партнерами. О намерении присоединиться к глобальной инициативе ЮНИСЕФ заявили более 160 городов и объединенных территориальных громад со всей Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Винница, Винницкий городской совет, Меморандум о взаимодействии с Детским фондом ООН, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Появились свежие кадры обрушения Крымского моста ООС: Боевики били из БМП и гранатометов, один украинский военный ранен В столице по мосту Патона частично ограничено движение транспорта

Последние новости

Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал Жаба Сара Сампайо показала яркий образ для обложки глянца Волынь подписала хорвата, сыгравшего более 200 матчей в УПЛ
Сегодня читают
01 На выходных придет потепление
02 Тука объяснил, почему России не нужны "ДНР" и "ЛНР"
03 В Украине подешевеет валюта
04 "Мисс Украина 2018": Вероника Дидусенко сделала громкое заявление о конкурсе
05 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
Новости сегодня
21:41 На мотоцикле с оружием: футболист рассказал детали своего ограбления
21:26 Компания Samsung обнародовала информацию о прибыли
21:18 Ярмоленко выйдет в старте на матч с "Брайтоном"
21:14 Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"
21:06 Пенелопа Крус показала поклонникам детский снимок
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Германия обвинила РФ в масштабных кибератаках
Германия обвинила РФ в масштабных кибератаках
Новости: Сотрудник Генпрокуратуры разоблачен на взятке
Сотрудник Генпрокуратуры разоблачен на взятке
Новости: Сенцов написал письмо сестре: Мне не оставили выбора
Сенцов написал письмо сестре: Мне не оставили выбора
Новости: Хелен Миррен показала образ Екатерины II в новом фильме
Хелен Миррен показала образ Екатерины II в новом фильме
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь