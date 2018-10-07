В Черкассах возник пожар в зоопарке, где находились птицы и обезьяны

В Черкассах спасатели почти час тушили пожар в зоопарке. Об этом сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области на своей странице в Facebook.

"7 октября в 9:18 в "Черкасском городском зоопарке" на улице Смелянская возник пожар", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, возгорание возникло в павильоне мелких птиц и обезьян. На время прибытия первого пожарного расчета огонь охватил крышу павильона. Из-за плотного расположения сооружений огонь угрожал также расположенному рядом вольеру для содержания леопардов.

На месте происшествия работали четыре пожарных и специальных автомобиля, а также 15 спасателей. Пожар ликвидирован в 10:04.

"Подтверждена гибель одной птицы, еще около 20 удалось спасти", - проинформировали в ГСЧС.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в Виннице разыскивают обезьяну - самец по кличке Филя сбежал из мини-зоопарка и, вероятно, готовился к этому заранее. Об этом свидетельствует дыра в заборе. Работники зоопарка подозревают: причиной бегства является стресс, обезьяну могли напугать дети-посетители.