В Черкассах возник пожар в зоопарке, где находились птицы и обезьяны
Новости Украины: В Черкассах сегодня, 7 октября, на территории местного зоопарка возник пожар в павильоне мелких птиц и обезьян, погибла одна птица.
В Черкассах спасатели почти час тушили пожар в зоопарке. Об этом сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области на своей странице в Facebook.
"7 октября в 9:18 в "Черкасском городском зоопарке" на улице Смелянская возник пожар", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, возгорание возникло в павильоне мелких птиц и обезьян. На время прибытия первого пожарного расчета огонь охватил крышу павильона. Из-за плотного расположения сооружений огонь угрожал также расположенному рядом вольеру для содержания леопардов.
На месте происшествия работали четыре пожарных и специальных автомобиля, а также 15 спасателей. Пожар ликвидирован в 10:04.
"Подтверждена гибель одной птицы, еще около 20 удалось спасти", - проинформировали в ГСЧС.
Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, в Виннице разыскивают обезьяну - самец по кличке Филя сбежал из мини-зоопарка и, вероятно, готовился к этому заранее. Об этом свидетельствует дыра в заборе. Работники зоопарка подозревают: причиной бегства является стресс, обезьяну могли напугать дети-посетители.