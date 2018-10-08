На украинские дороги возвращаются радары: где будут измерять скорость

В Украине с 8 октября патрульная полиция начинает использовать устройства измерения скорости TruCam на дорогах.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Украина, устройства будут использоваться в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения.

В местах применения TruCam будут установлены дорожные знаки, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений.

В местах фиксации нарушений скоростного режима будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.

В течение первой недели патрульная полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любое корректировки данных.

Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохранившихся видео.