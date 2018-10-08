Под Киевом в воинской части нашли повешенным офицера ВСУ

Вечером 6 октября на территории военного городка в Броварах Киевской области, вероятно, покончил с собой лейтенант Вооруженных Сил, хотя правоохранители начали производство по статье об умышленном убийстве. Мужчине было около 22 лет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

По его словам, повешенное тело военнослужащего 1996 года рождения обнаружили в боксе автомобильного парка, который не используется.

Также он добавил, что утром того же дня мужчина не явился на развод суточного наряда, в связи с чем командованием воинской части были начаты розыскные мероприятия.

"При осмотре тела военнослужащего судебно-медицинский эксперт предварительно установил, что смерть наступила вследствие механической асфиксии. Предсмертная записка не обнаружена. Тело погибшего доставлено в бюро судебно-медицинской экспертизы в Киеве. По факту гибели офицера в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление, предусмотренное статьей о "Умышленное убийство". Продолжаются следственные действия", – отметил Лысенко.

К слову, кроме представителей военной прокуратуры, на месте трагедии также работали следственно-оперативная группа и группа оперативного реагирования Центрального управления Военной службы правопорядка.