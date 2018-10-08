Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4571029-v-kieve-snova-zabil-fontan-vyisotoy-s-5-etazhku.html
В Киеве снова забил "фонтан" высотой с 5-этажку
Новости Украины: В Киеве на Лукьяновке прорвало трубопровод, из-под асфальта забил гигантский "фонтан" высотой с 5-этажку.
В столице произошла очередная коммунальная авария. На Лукьяновке в результате прорыва трубопровода забил гигантский "фонтан". Соответствующее видео опубликовали в Facebook "Киев оперативный". На кадрах видно, как из-под асфальта бьет струя воды высотой с 5-этажку.
В "Киевводоканале" сообщили, что на Лукьяновке произошла авария на сети холодного водоснабжения.
Как сообщалось ранее, 13 августа, возле центрального ЗАГСа на проспекте Победы, 11, в Киеве из асфальта забил мощный фонтан воды. Гейзер был довольно мощным - его высота была примерно на уровне третьего этажа.
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Слава КличкоИДУ, меру-подонку