В Киеве снова забил "фонтан" высотой с 5-этажку

В столице произошла очередная коммунальная авария. На Лукьяновке в результате прорыва трубопровода забил гигантский "фонтан". Соответствующее видео опубликовали в Facebook "Киев оперативный". На кадрах видно, как из-под асфальта бьет струя воды высотой с 5-этажку.

В "Киевводоканале" сообщили, что на Лукьяновке произошла авария на сети холодного водоснабжения.

Как сообщалось ранее, 13 августа, возле центрального ЗАГСа на проспекте Победы, 11, в Киеве из асфальта забил мощный фонтан воды. Гейзер был довольно мощным - его высота была примерно на уровне третьего этажа.