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В Киеве снова забил "фонтан" высотой с 5-этажку

В Киеве снова забил "фонтан" высотой с 5-этажку
16:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Киеве на Лукьяновке прорвало трубопровод, из-под асфальта забил гигантский "фонтан" высотой с 5-этажку.

В столице произошла очередная коммунальная авария. На Лукьяновке в результате прорыва трубопровода забил гигантский "фонтан". Соответствующее видео опубликовали в Facebook "Киев оперативный". На кадрах видно, как из-под асфальта бьет струя воды высотой с 5-этажку.

В "Киевводоканале" сообщили, что на Лукьяновке произошла авария на сети холодного водоснабжения.

Как сообщалось ранее, 13 августа, возле центрального ЗАГСа на проспекте Победы, 11, в Киеве из асфальта забил мощный фонтан воды. Гейзер был довольно мощным - его высота была примерно на уровне третьего этажа. 

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Новости Украины, Видео, Забил гигантский фонтан, Киев, Лукьяновка, Прорвало трубопровод.
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1 Комментарий
  • ALL 08.10.2018 17:12

    Слава КличкоИДУ, меру-подонку

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