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Стали известны подробности убийства 9-летней девочки в Одесской области

Стали известны подробности убийства 9-летней девочки в Одесской области
15:31 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Одесской области в заброшенном доме обнаружено мертвое тело 10-летней девочки, задержан подозреваемый, который, по информации, изнасиловал и убил ребенка.

В Одесской области задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве малолетней девочки. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. 

"Получили информацию об обнаружении трупа 10-летней девочки (по данным пресс-службы Нацполиции 9-летней, ред.) в заброшенном доме в Белгород-Днестровском районе Одесской области. При осмотре установлено, что предварительно ребенок был изнасилован и задушен. По горячим следам "недочеловек", совершивший это преступление, уже задержан, но ребенка не вернуть...", - написал Аброськин.

По некоторым данным, задержанным является житель Молдовы, который на родине находится в розыске. Подозреваемый якобы работал (был разнорабочим) на семью погибшей девочки. 

Как сообщалось ранее, в Харькове полиция устанавливает обстоятельства гибели 40-летнего мужчины, который пытался покончить жизнь самоубийством через повешение, и упал с моста на проезжую часть. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Изнасилование, Убийство, Девочка, Одесская область, Заброшенный труп.
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