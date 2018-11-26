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Минобороны: В зоне ООС ранены двое украинских военных

Минобороны: В зоне ООС ранены двое украинских военных
14:16 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В результате боевых действий, от начала текущих суток, 26 ноября, получили ранения двое украинских военнослужащих.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник осуществили три прицельных обстрела позиций объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Начиная с полуночи, по состоянию на 12.00, в районе отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии на Донбассе зафиксировано 3 вражеских обстрела. (…)  Двух украинских военных эвакуировали в медицинское учреждение ", - сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в понедельник.

Так, в 06.40 утра, со стороны оккупированного населенного пункта Горловка боевики вели обстрел по украинским защитникам Южного из АГС и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в 07.00 боевики начали минометный обстрел и открывали огонь из гранатометов различных типов вблизи поселка Малиновое.

На Луганском направлении со стороны оккупированного села Приветное НВФ выпустили 13 мин калибра 120 мм.

Сутки на Донбассе: боевики 16 раз открыли огонь по позициям ВСУ

"Также в 08.00 утра защитники населенного пункта Опытное зафиксировали разрывы около 10 вражеских мин калибра 82 мм", - добавил А.Мотузяник.

Как сообщалось, за минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Майское, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, и Лебединский.

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Украина, Минобороны, Донбасс, ВСУ, Министерство обороны Украины, Позиции ВСУ, ООС, Зона ООС.
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