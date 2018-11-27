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В Донецкой области одну из дорог открыли на зимний период

В Донецкой области одну из дорог открыли на зимний период
12:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 27 ноября, в Донецкой области открыли дорогу Н-32 на зимний период.

С 27 ноября открыто движение для всех видов транспорта по автомобильной дороге государственного значения по маршруту Мирноград – Константиновка (Донецкая область). Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

 

"С 27 ноября 2018 года открыто движение для всех видов транспорта по автомобильной дорогой государственного значения Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка, км 31+000-км 38+000, от села Новая Полтавка в направлении Константиновки", - говорится в сообщении.

Служба автомобильных дорог в Донецкой области уточняет, что возобновление проезда является временной мерой, связанной с необходимостью обеспечить бесперебойное транспортное сообщение и оперативное выполнение работ по зимнему содержанию между Мирноградом и Константиновкой на время неблагоприятных погодных условий.

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"После завершения зимнего периода года комплексное восстановление трассы продолжится. До той поры на объекте будут выполняться работы, не связанные с ремонтом основного проезда", - говорится в сообщении облавтодора.

В службе также призывают водителей быть крайне бдительными и осторожными за рулем и принимать во внимание временные знаки, установленные дорожниками для продолжения работ.

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Донецкая область, Укравтодор, Константиновка, Покровск, Мирноград, Мирноград - Константиновка, Дорога Н-32.
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