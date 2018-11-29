Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море

Новости Украины: Порошенко призвал НАТО направить военные корабли в Азовское море для гарантии дальнейшей безопасности.

После атаки РФ на украинских моряков в Керченском проливе, президент Украины Петр Порошенко призывал НАТО направить военные корабли в Азовское море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Также, Порошенко заявил, что корабли НАТО необходимы в Азовском море для гарантии безопасности.

"Германия - один из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли к Азовскому морю, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", - заявил Петр Порошенко в интервью немецкой газете Bild.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что глава Владимир Путин видит себя "российским императором", а Украину –российской колонией, и после агрессивного захвата Крыма и Донбасса теперь хочет захватить Азовское море.

"Единственный язык, который Путин понимает, - это сплоченность западного мира", - отметил Порошенко.

Напоминаем, что ранее во время саммита Большой двадцатки (G20) президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на поддержку президента США Дональда Трампа. Также, президент Украины рассчитывает на обращение Трампа к РФ с призывом уйти из Украины. Одним из возможных вариантов поддержки, Порошенко назвал заход нескольких суден НАТО в Черное море.

Как сообщалось, НАТО призвали РФ обеспечить свободу плавания и свободный доступ к украинским портам, а также отпустить захваченных моряков.