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КГГА расторгла договор аренды с застройщиком гостиницы на Андреевском спуске

КГГА расторгла договор аренды с застройщиком гостиницы на Андреевском спуске
15:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Депутаты Киевского городского совета разорвали договор аренды с компанией-застройщиком гостиницы на Андреевском спуске в Киеве.

Киевский городской совет на заседании принял решение разорвать договор аренды с компанией-застройщиком гостиницы на Андреевском спуске 14-16 ЧП "Маркон". Данное решение поддержали 99 депутатов.

В проекте решения указано, что застройщик на протяжении 30 дней с даты получения уведомления о расторжении договора аренды должен освободить участок и привести его в пригодный вид для дальнейшего использования.

Законным основанием расторжения договора является то, что застройщик не доплатил городу почти 1 млн грн, а также не начал осваивать участок вовремя, то есть в течение трех лет после заключения договора аренды, который был заключен еще в 2006 году.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что застройщик не прислушался к общественности и властям по поводу вида застройки в историческом центре. Он напомнил, что застройщика предупреждали об остановке строительства на период, пока изменения проекта с градостроительным советом и общественностью не будут согласованы. Однако, застройщик продолжил строительные работы на объекте. Строительный кран на данной территории был демонтирован, чтобы остановить строительство, но это не помогло. Поэтому, договор был расторгнут.

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Проект отеля на Андреевском спуске, 14-16 предусматривает 8-этажный отель (7 этажей и мансарда) на 182 номера. Он включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля — 13,6 тыс. кв. м. Общая высота здания по проекту составляет 30 м, что превышает максимально допустимую высоту зданий на данной территории.

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Гостиница, КГГА, Депутаты, Андреевский спуск, Договор аренды, Разрыв, Компания-застройщик.
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