КГГА расторгла договор аренды с застройщиком гостиницы на Андреевском спуске

Новости Украины: Депутаты Киевского городского совета разорвали договор аренды с компанией-застройщиком гостиницы на Андреевском спуске в Киеве.

Киевский городской совет на заседании принял решение разорвать договор аренды с компанией-застройщиком гостиницы на Андреевском спуске 14-16 ЧП "Маркон". Данное решение поддержали 99 депутатов.

В проекте решения указано, что застройщик на протяжении 30 дней с даты получения уведомления о расторжении договора аренды должен освободить участок и привести его в пригодный вид для дальнейшего использования.

Законным основанием расторжения договора является то, что застройщик не доплатил городу почти 1 млн грн, а также не начал осваивать участок вовремя, то есть в течение трех лет после заключения договора аренды, который был заключен еще в 2006 году.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что застройщик не прислушался к общественности и властям по поводу вида застройки в историческом центре. Он напомнил, что застройщика предупреждали об остановке строительства на период, пока изменения проекта с градостроительным советом и общественностью не будут согласованы. Однако, застройщик продолжил строительные работы на объекте. Строительный кран на данной территории был демонтирован, чтобы остановить строительство, но это не помогло. Поэтому, договор был расторгнут.

Проект отеля на Андреевском спуске, 14-16 предусматривает 8-этажный отель (7 этажей и мансарда) на 182 номера. Он включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля — 13,6 тыс. кв. м. Общая высота здания по проекту составляет 30 м, что превышает максимально допустимую высоту зданий на данной территории.