В ходе боевых действий на Донбассе без вести пропал военный

Новости Украины: В районе ООС на Донбассе в ходе боя без вести пропал солдат, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ.

Солдат 10 горно-штурмовой бригады пропал без вести во время боевого столкновения в зоне проведения операции объединенных сил, сообщают в бригаде.

"В ходе боевого столкновения, которое произошло 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Командование части предпринимает меры по розыску военнослужащего", - говорится в сообщении бригады.

10 горно-штурмовая бригада сформирована в г.Белая Церковь (Киевская обл.) в октябре 2015 года. Периодически выполняет боевые задачи в зоне ООС.