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Минобороны: С начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела

Минобороны: С начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела
14:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Ситуация на Донбассе находится под полным контролем украинских подразделений.

С начала суток воскресенья, 2 декабря,незаконные вооруженные формирования не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк.

 "С полуночи, по состоянию на 12.00, нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - отметил он.

 

Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, потерь и раненых нет

По его словам, обстановка в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей является контролируемой.

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Украина, Донбасс, ВСУ, Ситуация на Донбассе, Позиции ВСУ, ООС.
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