Минобороны: С начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела

Новости Украины: Ситуация на Донбассе находится под полным контролем украинских подразделений.

С начала суток воскресенья, 2 декабря,незаконные вооруженные формирования не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк.

"С полуночи, по состоянию на 12.00, нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - отметил он.

По его словам, обстановка в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей является контролируемой.