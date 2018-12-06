В Харькове полицейский застрелил парня, который напал на него с ножом

Новости Украины: В Харькове мужчина набросился на полицейского охраны в служебном помещении супермаркета, в результате чего тот применил табельное оружие.

Вечером 5 декабря в харьковском супермаркете полицейский застрелил молодого парня, который напал на него с ножом.

Как сообщили в полиции Харьковской области, 24 летний мужчина отказался оплачивать купленный товар в магазине. Сотрудник полиции охраны. чтобы решить конфликт предложил вызвать наряд полиции. После чего в служебном помещении мужчина набросился на полицейского и несколько раз его ранил.

Конфликт начался с того, что 24-летний мужчина отказался рассчитаться за купленный товар. Сотрудник полиции охраны предложил решить конфликт в рамках законодательства и дождаться приезда наряда полиции. Сотрудник полиции охраны, учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, согласно статье 46 Закона Украины "О Национальной полиции" использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина.

Напомним, 2 декабря в Киеве на улице Васильковской парень нанес многочисленные раны двум женщинам, а потом выбросился из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки.