Сегодня в Киеве будет небольшой снег с переходом в дождь

Новости Украины: Синоптики сообщили, какую погоду ожидать сегодня в Киеве и области.

В Киеве 8 декабря ожидается небольшой снег, днем с переходом в дождь, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, сообщила Киевская горгосадминистрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В целом сегодня будет облачно, ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем около 0°", - сказано в сообщении.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Накануне стало известно, в Киеве 8 декабря будет закрыто движение по тоннелю на улице Елены Телиги в направлении станции метро "Почайна"