На Херсонщине погиб мужчина от взрыва бомбы времен Второй мировой войны

Новости Украины: В Херсонской области взорвался снаряд времен второй мировой войны, в результате чего погиб мужчина.

На Херсонщине в Олешковском районе от взрыва снаряда погиб 23-летний мужчина. Об этом сообщил во вторник отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

"Вчера вечером, 10 декабря, в пгт Новая Маячка Олешковского района на территории одного из частных домовладений произошел взрыв неизвестного предмета. В результате погиб 23-летний владелец домовладения. Осмотрев место происшествия, специалисты-взрывотехники областного главка полиции выяснили, что взорвался снаряд времен Второй мировой войны. Сейчас полиция квалифицировала произошедшее по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", - сообщил сектор коммуникации.

По информации, сначала в полицию поступило сообщение о взрыве газового баллона, в результате чего погиб 23-летний хозяин дома. Однако, в ходе осмотра места происшествия полицейские заметили, что среди обломков поврежденного в результате взрыва деревянного сарая лежит снаряд. Во время общения с родными погибшего полицейские установили, что несколько дней назад он приобрел металлоискатель и накануне на своем автомобиле ездил в местности, где во время Второй мировой войны велись бои. Там мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом. Во время этого процесса произошел взрыв, в результате которого потерпевший получил смертельные ранения.

В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили в автомобиле и среди обломков подсобного помещения еще несколько снарядов со следами ржавчины. Сейчас решается вопрос о безопасном обезвреживании обнаруженных боеприпасов.