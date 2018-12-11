Скачать
Вторник, 11.12.2018
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Снежный циклон приближается: Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Швед о своем трансфере: Я не привык делить шкуру не убитого медведя
Швед о своем трансфере: Я не привык делить шкуру не убитого медведя
Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards
Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards

Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой

Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
17:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com/tetyana.dotsyak

Новости Украины: Суд по делу о кровавом ДТП в Харькове перенесли из-за неявки одного из адвокатов.

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской перенес заседание из-за того, что адвокат обвиняемого Дронова, требовавший для обвиняемой Зайцевой дополнительную наркологическую эспертизу, не явился по болезни. Об этом рассказали в суде.

"Елена Зайцева и Геннадий Дронов присутствуют на суде. Здесь же прокуроры, три защитника Зайцевой, представители стороны потерпевших. Защитник Дронова - Сергей Перепелица, требовавший дополнительную эксперизу на наркотики для Зайцевой, - не явился по болезни", - отметили в суде.

Заседание, добавили в суде, перенесено на 19 декабря, на 14:00.

В то же время, адвокат потерпевших Лариса Матвеева после заседания рассказала, что эксперты представили в суд заключение, что у них недостаточно данных для определения наличия опиатов.

ДТП в Харькове: защита требует для Зайцевой назначить психиатрическую экспертизу
ДТП в Харькове: защита требует для Зайцевой назначить психиатрическую экспертизуЧитать полностью

Как сообщалось ранее, 4 декабря Киевский райсуд Харькова в отсутствие заболевшего адвоката Дронова Сергея Перепелицы принял решение рассмотреть поданное им ранее ходатайство о комплексной судебно-психологической и судебно-медицинской экспертизе фигурантки Зайцевой на наркотики, и удовлетворил его частично: назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу относительно употребления Зайцевой наркотиков и поручил ее экспертам Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз Управления охраны здоровья Харьковской ОГА. Срок исполнения - до 10 декабря.

На суде защитники Зайцевой настаивали на отказе в проведении комплексной экспертизы, назвав ходатайство необоснованным. Прокурор также высказался против экспертизы, так как, по его словам, вопрос пребывания Зайцевой под действием наркотических или других одурманивающих средств исследован.

Представитель потерпевших Лариса Матвеева не только поддержала проведение экспертизы, но и подала жалобу на действия прокурора в профильную Квалификационно-дисциплинарную комиссию.

27 ноября защитник Дронова заявил ходатайство о судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе Зайцевой, причем просил провести экспертизу в Киеве.

21 ноября суд по делу о смертельном ДТП на улице Сумской приобщил к делу документы о том, что врач-нарколог, обследовавшая Зайцеву на предмет наличия опиатов, не найдена.

Кровавое ДТП в Харькове: защита Зайцевой заявила о недопустимости доказательств
Кровавое ДТП в Харькове: защита Зайцевой заявила о недопустимости доказательствЧитать полностью

26 октября медкомиссия, созданная по заявлению защиты Зайцевой, что у нее постравматическая энцефалопатия головного мозга, признала: у Зайцевой нет патологий, и она может пребывать в СИЗО.

18 июля на суде эксперт-автотехник подтвердил, что правила движения нарушили оба фигуранта.

3 июля на суде свидетель-автомеханик назвал скорость авто Зайцевой: 102 км/ч без торможения.

31 июля адвокат потерпевших Лариса Матвеева заявила на суде, что Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения: таков ответ из профильного центра Минздрава.

Зайцева и Дронов обвиняются по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины с санкцией до 10 лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Харьков, Суд, Елена Зайцева, Геннадий Дронов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
03 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
04 Предсказания Ванги на 2019 год: что пророчила знаменитая ясновидящая
05 Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь