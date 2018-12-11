Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой

Новости Украины: Суд по делу о кровавом ДТП в Харькове перенесли из-за неявки одного из адвокатов.

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской перенес заседание из-за того, что адвокат обвиняемого Дронова, требовавший для обвиняемой Зайцевой дополнительную наркологическую эспертизу, не явился по болезни. Об этом рассказали в суде.

"Елена Зайцева и Геннадий Дронов присутствуют на суде. Здесь же прокуроры, три защитника Зайцевой, представители стороны потерпевших. Защитник Дронова - Сергей Перепелица, требовавший дополнительную эксперизу на наркотики для Зайцевой, - не явился по болезни", - отметили в суде.

Заседание, добавили в суде, перенесено на 19 декабря, на 14:00.

В то же время, адвокат потерпевших Лариса Матвеева после заседания рассказала, что эксперты представили в суд заключение, что у них недостаточно данных для определения наличия опиатов.

Как сообщалось ранее, 4 декабря Киевский райсуд Харькова в отсутствие заболевшего адвоката Дронова Сергея Перепелицы принял решение рассмотреть поданное им ранее ходатайство о комплексной судебно-психологической и судебно-медицинской экспертизе фигурантки Зайцевой на наркотики, и удовлетворил его частично: назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу относительно употребления Зайцевой наркотиков и поручил ее экспертам Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз Управления охраны здоровья Харьковской ОГА. Срок исполнения - до 10 декабря.

На суде защитники Зайцевой настаивали на отказе в проведении комплексной экспертизы, назвав ходатайство необоснованным. Прокурор также высказался против экспертизы, так как, по его словам, вопрос пребывания Зайцевой под действием наркотических или других одурманивающих средств исследован.

Представитель потерпевших Лариса Матвеева не только поддержала проведение экспертизы, но и подала жалобу на действия прокурора в профильную Квалификационно-дисциплинарную комиссию.

27 ноября защитник Дронова заявил ходатайство о судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе Зайцевой, причем просил провести экспертизу в Киеве.

21 ноября суд по делу о смертельном ДТП на улице Сумской приобщил к делу документы о том, что врач-нарколог, обследовавшая Зайцеву на предмет наличия опиатов, не найдена.

26 октября медкомиссия, созданная по заявлению защиты Зайцевой, что у нее постравматическая энцефалопатия головного мозга, признала: у Зайцевой нет патологий, и она может пребывать в СИЗО.

18 июля на суде эксперт-автотехник подтвердил, что правила движения нарушили оба фигуранта.

3 июля на суде свидетель-автомеханик назвал скорость авто Зайцевой: 102 км/ч без торможения.

31 июля адвокат потерпевших Лариса Матвеева заявила на суде, что Зайцева на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения: таков ответ из профильного центра Минздрава.

Зайцева и Дронов обвиняются по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины с санкцией до 10 лет лишения свободы.