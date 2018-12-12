Ситуация в зоне ООС: двое украинских военных получили ранения

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения.

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями…В ходе боевых действий, 11 декабря, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Опытное на Донецком направлении.

"Российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево, что на Горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельское, Новомихайловка, Славное, Северное - на Донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на Мариупольском направлении" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток, враг провел один обстрел населенного пункта Тарамчук на Донецком направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет" - подытожили в штабе ООС. По данным украинской разведки один боевиков НВФ уничтожен, еще пятеро получили ранения.