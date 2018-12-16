В Донецкой области взорвалась граната, пострадали двое человек

Новости Украины: В Донецкой области в городе Красногоровка произошел взрыв гранаты, в результате пострадали двое мужчин.

В Красногоровке в результате взрыва гранаты РГД-5 пострадали и были госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями двое мужчин, сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

"Владельцем РГД-5 был 34-летний житель Красногоровки. Находясь навеселе, мужчина в гостях уронил ее, в результате чего в доме произошел взрыв. Пострадал хозяин квартиры и гость", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Пострадавшие - местные жители 1984 и 1972 годов рождения, - были госпитализированы в больницу Курахово с многочисленными осколочнымы ранениями.

Открыто уголовное производство по ст. 128 Уголовно кодекса Украины "Неосторожной тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Как сообщалось ранее, В городе Фастов Киевской области 16 декабря объявлено днем траура по погибшим в результате взрыва в многоэтажке. Как сообщили в горсовете Фастова, в результате взрыва погибли Снежана Демьяненко, 1996 года рождения, и Виталий Бабиченко, 1985 года рождения.