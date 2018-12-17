Под Черновцами ребенок на санках влетел в бетонное ограждение и погиб

Новости Украины: В Черновицкой области в больнице скончался школьник, получивший травму во время катания на санках.

В Черновицкой области в больнице скончался 15-летний мальчик, получивший травму во время катания на санках.

Как сообщили в больнице скорой медицинской помощи Черновцов, вечером 16 декабря в медицинское учреждение был госпитализирован житель села Великий Кучуров Сторожинецкого района, 2003 года рождения.

По информации медиков, ребенок катался на санках, ударился в бетонный забор и потерял сознание.

Мальчика доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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