Дело о ДТП в Харькове: суд в очередной раз продлил арест Зайцевой и Дронову

Суд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской 18 октября 2017 года, где пострадали 11 пешеходов, на месте погибли пять человек и еще одна пострадавшая умерла в больнице, продлил арест для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в очередной раз.

"Суд продлил арест как меру пресечения для фигурантов дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова еще на 2 месяца: до 16 февраля 2019 года", - заявили в суде.

При этом, стороны защиты обвиняемых попросили изменить меру пресечения: "Для Дронова - на домашний арест с ношением электронного браслета, для Зайцевой - на меру, не связанную с лишением свободы ввиду ее болезней".

"Позицию обвинения поддержала представитель потерпевших Лариса Матвеева, сославшись на то, что врач-нарколог Федирко, которая первой брала у Зайцевой анализы на наркотики, скрывается", - объяснили в суде.

Следующее заседание суда состоится завтра, 20 декабря: "Суд объявит результаты дополнительной судебно-медицинской экспертизы Зайцевой, на чем настаивает защита Дронова".

Как сообщалось, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запретительный сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Touareg.

Во время заседания об избрании меры пресечения подозреваемой в харьковском ДТП с 5 погибшими Елене Зайцевой сторона обвинения сообщила, что в ее крови обнаружили опиаты.

Второй участник аварии на улице Сумской в Харькове - водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов - сделал официальное заявление касательно ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen утверждает, что он двигался на зеленый сигнал светофора, в то время как Lexus ехал на бешеной скорости и появился "из ниоткуда".

Киевский районный суд Харькова отклонил жалобу защитника Геннадия Дронова на то, что следователь не признал второго участника жуткого ДТП на Сумской потерпевшим.

Подозреваемая в совершении ДТП в Харькове Елена Зайцева признает свою вину в содеянном.

Киевский райсуд Харькова в среду продлил меру пресечения водителю Lexus Елене Зайцевой.

В Харькове полиция выделила в отдельное уголовное производство материалы в отношении автошколы, в которой училась подозреваемая Елена Зайцева.

Второй участник резонансного ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался оспаривать арест.

Елена Зайцева будет признана виновной в деле о смертельном ДТП в центре Харькова в октябре прошлого года. Однако при этом будет учтено наличие смягчающих обстоятельств.

Обвиняемая-водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева не предъявила документы патрульным сразу после аварии, утверждает инспектор патрульной полиции Евгений Шестов.

Елена Зайцева ехала на красный цвет светофора, а другой обвиняемый Геннадий Дронов - на желтый.

Елена Зайцева, обвиняемая в ДТП на момент аварии находилась в состоянии наркотического опьянения.

Во вторник, 2 октября, Геннадий Дронов, один из обвиняемых, впервые дал показания спустя год после трагедии.

Подозреваемая в жутком ДТП на Сумской в Харькове Елена Зайцева на самом деле чувствует себя отлично и даже смеется в суде.

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП на улице Сумской перенес заседание из-за того, что адвокат обвиняемого Дронова, требовавший для обвиняемой Зайцевой дополнительную наркологическую эспертизу, не явился по болезни.