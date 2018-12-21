В Запорожской области обнаружили тайник с гранатами

Новости Украины: В Запорожской области СБУ обнаружила тайник с гранатами возле воинской части.

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили склад с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины, в ходе проведения неотложных контрразведывательных мероприятий, направленных на недопущение дестабилизации общественной обстановки во время действия в регионе военного положения, в пределах противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов, обнаружили схрон с военными средствами поражения", - сообщили в ведомстве.

Склад с боеприпасами обнаружен сегодня, 21 декабря, на окраине одного из поселков Мелитопольского района. Из тайника, который был обустроен в лесополосе вблизи одной из воинских частей, сотрудники спецслужбы изъяли шесть гранат Ф-1. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, неподалеку от Северодонецка (Луганская обл.) сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к Операции объединенных сил, совместно с работниками Нацполиции блокировали канал поставки крупных партий военных средств поражения из района проведения ООС