На Днепропетровщине в результате разбойного нападения убили депутата

Новости Украины: В пятницу, 21 декабря, группа неизвестных проникла в дом депутата в селе Саксаганське Криничанского района и нанесла мужчине смертеьное ножевое ранение.

Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области сообщил, что в селе Саксаганське Криничанского района в результате разбойного нападения неизвестные убили 58-летнего депутата райсовета.

Известно, что трагедия произошла в пятницу вечером, 21 декабря в одном из частных домов. Как выяснило следствие, неизвестные в балаклавах проникла в частное домовладение и совершили нападение на хозяина квартиры, его жену и дочку.

Угрожая ножом и пистолетом, злоумышленники завладели деньгами и имуществом семьи. Во время вымогательства хозяину квартиры один из преступников нанес хозяину дома ножевое ранение, от которого он в последствии скончался в больнице.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное производство по двум статьям: умышленное убийство и разбой. На данный момент сотрудники полиции принимают необходимые меры для установления всех обстоятельств преступления и задержания подозреваемых.

Как сообщалось ранее, в СБУ отрабатывают версию, что нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она умерла, было осуществлено в связи с ее позицией по поводу незаконной вырубки леса в Херсонской области.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов. 4 ноября Гандзюк умерла.