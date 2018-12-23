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Во Львове пострадавшим в пожаре на Рождественской ярмарке помогал боец ВСУ

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Во Львове пострадавшим в пожаре на Рождественской ярмарке помогал боец ВСУ
16:47 Сегодня Телеграф Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: В Минобороны сообщили, что во время пожара на рождественской ярмарке во Львове пострадавшим первую помощь оказал участник АТО Андрей Алямский, военный парамедик

Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что в субботу, 22 декабря, когда в центре Львова на рождественской ярмарке произошел пожар в палатках, участник АТО, герой боев за Авдеевку спасал пострадавших.

Им оказался 24-летний военнослужащий по контракту старший солдат Андрей Алямский, уроженец Николаевской области, который с апреля 2015 года находится в рядах Вооруженных сил Украины.

В результате пожара пострадало четверо работников ярмарки, все они сейчас находятся в ожоговом отделении Клинической больницы №8 города Львова.

По словам очевидцев, были слышны взрывы, а потом произошел пожар. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать детонация газовых баллонов.

Прохожие сообщили, что в результате взрыва пострадали люди. На место происшествия подбежал молодой юноша и стал оказывать первую медицинскую помощь до приезда медицинских работников.

Сообщается, что Алямский участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Военная часть, в которой он проходил службу, защищала подступы к городу Авдеевке. В пехоте старший солдат исполнял обязанности военного парамедика. Практически каждый день он помогал военным с пулевыми ранениями, травмами в следствии взрыва мин или ожогами. Поэтому в экстремальной ситуации не растерялся и оказал первую помощь пострадавшим.

Открыто уголовное производство по факту пожара в городе по ч.1 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Известно, что у 25-летней львовянки - термический ожог верхних дыхательных путей, ожог обеих верхних конечностей, ожог лица 25%; у 51-летнего львовянина - термический ожог лица, ожог спины, ожог верхних конечностей 55%, у 23-летней львовянки - термический ожог лица, ожог верхних и нижних конечностей 20%"; у 38-летнего львовянина - ожог пламенем 1-2 ст. 1% поверхности правой кисти, у 22-летнего жителя Сколевского района - термический ожог обеих верхних конечностей, ожог лица, ожог бедер 20%. Виновным во вчерашней трагедии на Рождественской ярмарке во Львове грозит до восьми лет лишения свободы. 

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Пострадавшие, Пожар во Львове, Первая медицинская помощь, Участник АТО, Пожар на рождественской ярмарке, Андрей Алямский, Оказал, Военный парамедик.
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