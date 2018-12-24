В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в помещение банка

Новости Украины: Полиция задержала мужчину, бросившего гранату в помещение банка в Павлограде Днепропетровской области.

Полицейские Днепропетровской области задержали мужчину, обоснованно подозреваемого в том, что он накануне вечером на ул.Центральной в г.Павлоград бросил в помещение банка боевую гранату, вследствие чего были повреждены витрины заведения.

"Сейчас полицейскими установлено, что 23 декабря около 9 вечера у здания банка на ул.Центральной г.Павлограда мужчина бросил в помещение банка гранату - предварительно РГД-5. Во время обыска по месту его проживания полицейские изъяли еще одну гранату РГД-5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы", - сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данному факту были возбуждены уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"38-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении взрыва, задержали в порядке ст. 208 УПК", - отметили в полиции.

Напомним, в Днепропетровской области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое попали в больницы.