Скачать
Понедельник, 24.12.2018
Совфед РФ отреагировал на создание автокефальной церкви в Украине
Совфед РФ отреагировал на создание автокефальной церкви в Украине
Киев в снежном плену: коммунальщики работают в усиленном режиме
Киев в снежном плену: коммунальщики работают в усиленном режиме
&quot;Такие вопросы решаются за столом&quot;: Брынзак ответил Пидручному
"Такие вопросы решаются за столом": Брынзак ответил Пидручному
Ученые обнаружили наночастицы с необычным химическим составом
Ученые обнаружили наночастицы с необычным химическим составом

В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в помещение банка

В Днепропетровской области мужчина бросил гранату в помещение банка
14:15 Сегодня Телеграф dp.npu.gov.ua Фото: Полиция

Новости Украины: Полиция задержала мужчину, бросившего гранату в помещение банка в Павлограде Днепропетровской области.

Полицейские Днепропетровской области задержали мужчину, обоснованно подозреваемого в том, что он накануне вечером на ул.Центральной в г.Павлоград бросил в помещение банка боевую гранату, вследствие чего были повреждены витрины заведения.

"Сейчас полицейскими установлено, что 23 декабря около 9 вечера у здания банка на ул.Центральной г.Павлограда мужчина бросил в помещение банка гранату - предварительно РГД-5. Во время обыска по месту его проживания полицейские изъяли еще одну гранату РГД-5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы", - сообщает в понедельник Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данному факту были возбуждены уголовные производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"38-летнего мужчину, который обоснованно подозревается в совершении взрыва, задержали в порядке ст. 208 УПК", - отметили в полиции.

Напомним, в Днепропетровской области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое попали в больницы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Днепропетровская область, Граната, Павлоград, РГД-5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 К чему готовиться в предновогоднюю неделю: синоптики рассказали о погоде
03 Население сокращается: Сколько людей живет в Украине
04 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.12 - 30.12)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные выборы: кто победил на выборах в тергромадах
Местные выборы: кто победил на выборах в тергромадах
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.12 - 23.12)
Что мы искали в Google
Протесты &quot;желтых жилетов&quot; во Франции: демонстранты напали на полицейских
"Желтых жилетов" в Париже: демонстранты напали на полицейских
Кейт Миддлтон заметили в дешевом магазине
Кейт Миддлтон заметили в дешевом магазине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь