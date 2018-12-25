По Киеву ездит пафосный Санта на Ford Mustang и раздает подарки (Видео)

По киевским улицам на автомобиле марки Ford Mustang с откидным верхом разъезжает модный, молодой Санта Клаус и раздает людям новогодние конфеты. В Facebook опубликовала видео киевлянка Валерия Радченко 25 декабря на своей странице.
Как говорят очевидцы, Санта Клаус не проводит рекламную кампанию, не рекламирует товар или компанию. Стильный Санта просто поздравляет всех с наступающим Новым Годом и желает хорошего настроения.
Точно не известно, является ли это чьим-то рекламным ходом или акцией, возможно это просто "выходка" обеспеченного парня.
Известно, что молодой Санта был замечен еще минимум на 6 остановках в районе Соломенской площади.