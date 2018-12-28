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С начала суток на Донбассе ранен один украинский военный

С начала суток на Донбассе ранен один украинский военный
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В штабе Операции объединенных сил сообщили, что с начала суток противник 8 раз открывал огонь по украинским позициям в результате чего ранен один боец ВСУ.

Боевики с начала пятницы по состоянию на 18:00 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В течение данных суток по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - сказано в сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В частности, незаконные вооруженные формирования обстреливали позиций подразделений ОС из минометов калибра 82 мм в районе населенных пунктов Новотошковское на луганском направлении и Гнутово на мариупольском направлении

Также по информации пресс-центра ООС, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Болотенное на луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Славное, Тарамчук, Пески на донецком направлении.

"Подразделения объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий объединенных сил", - сказано в сводке.

Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, стороны вооруженного конфликта на Востоке Украины согласовали введение бессрочного режима прекращения огня с полуночи 29 декабря по Киевскому времени. Ранее в пресс-центре ОС заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, после завершения военного положения остаются в полной боевой готовности.

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Обстрелы, Противник, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС, Ранен боец ВСУ.
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