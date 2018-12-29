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Сотрудники полиции обнаружили у студента гранаты, автомат и патроны

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Сотрудники полиции обнаружили у студента гранаты, автомат и патроны
12:26 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: В Днепропетровской области сотрудники полиции у студента колледжа изъяли гранаты, запалы и тротилловые шашки, которые тот привез из Херсона.

Cотрудники уголовного розыска 28 декабря в городе Новомосковск (Днепропетровская область) задержали студента колледжа, у которого были изъяты гранаты, запалы и тротиловые шашки, которые он привез с Херсона. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧС в Днепропетровской области.

"Во время обысков в съемной квартире в г. Херсоне были изъяты 9 гранат, более полутысячи патронов, 13 запалов, 18 тротиловых шашек, автомат Калашникова, магазины к нему и подствольный гранатомет", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к хранению оружия.

Правоохранители проверяют информацию о возможном канале поставки оружия.

Как сообщалось ранее, на Луганщине полицейские изъяли у местного жителя автомат, карабин, пистолет и более 700 патронов различного калибра. В ходе проведения санкционированного обыска дома мужчины в пгт. Нижняя Дуванка полицейские обнаружили автомат "АК-74", карабин "Вулкан", пистолет "Браунинг" и магазин к нему. Кроме того, изъято 494 патрона калибра 7,62 мм, 211 патронов калибра 5,6 мм, 11 патронов калибра 223 Rem, 31 патрон калибра 9 мм к травматическому оружию, 1 патрон неустановленного образца, устройство для бесшумной стрельбы, коллиматорный прицел, 2 кинжала и 4 ножа.

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Полиция, Днепропетровская область, Гранаты, Изъятие, Запалы, Студент колледжа, Тротилловые шашки.
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