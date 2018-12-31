В Виннице совершено жестокое убийство семьи, среди погибших есть дети

Новости Украины: В Виннице местный житель в собственной квартире обнаружил мертвыми мать, жену и 7-летнего сына, в больнице в последствии скончалась и 3-летняя девочка.

В Виннице полиция расследует обстоятельства убийства четырех человек, в том числе двоих детей. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области, около 15:00 в полицию от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Виннице обнаружены без признаков жизни две женщины и мальчик.

Выяснилось, что скорую помощь вызвал винничанин. Он сообщил, что обнаружил в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына. Врачи скорой подтвердили смерть трех человек.

Также в квартире находилась 3-летняя девочка с тяжелыми травмами головы, которую госпитализировали. Во время оказания медицинской помощи она умерла в больнице.

На момент приезда полицейских в квартире находился мужчина, который вызвал скорую. Он доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, криминалисты. По предварительной информации, пострадавшие погибли от нанесенных травм головы.

Следствие отрабатывает различные версии. Продолжаются следственные действия. По факту убийства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство нескольких человек). Злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.