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Полиция Запорожья задержала стрелявшего в организатора "евробляхеров"

Полиция Запорожья задержала стрелявшего в организатора &quot;евробляхеров&quot;
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в лидера организации "Автоевросила" в Запорожье.

Полицейские задержали мужчину, который нанес травмы и выстрелил в лидера организации "Автоевросила" Владислава Погорелова в Запорожье.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Запорожской области, 31 декабря около 18:30 в полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен местный житель 1988 года рождения с телесными повреждениями.

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"Полицейские установили, что возле дома по ул.Новокузнецкой в г.Запорожье неизвестный бросил пиротехническое средство петарду, которая взорвалась возле автомобиля местного жителя. Когда последний сделал замечание мужчине, между ними возник конфликт. В результате которого злоумышленник, продолжая свои хулиганские действия, нанес телесные повреждения владельцу авто. После чего нападающий достал пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону последнего, попав при этом в ногу пострадавшего. После этого правонарушитель сел в автомобиль, в котором находился его товарищ и оба мужчины уехали с места совершения преступления", - рассказали в полиции.

В ходе розыска полицейские обнаружили во дворе дома по ул.Стешенко транспортное средство, на котором скрылся подозреваемый.

А через некоторое время оперативники установили и лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Пистолет "ПМР" полицейские изъяли.

"Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

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В полиции также отметили, что несмотря на то, что потерпевший является представителем общественного объединения, данная ситуация не связана с его общественной деятельностью, а возникла на основании обще-бытового конфликта.

Ранее в этот день местное издание "broneviknews" сообщило, что 31 декабря в Запорожье жестоко избили лидера организации "Автоевросила" Владислава Погорелова за замечания не бросать петарды под припаркованные автомобили. "Неизвестные лица запускали пиротехнику, Владислав сделал им замечание. В результате люди запускающие фейерверки напали на главу общественной организации "Автоевросила" и избили Владислава, после этого совершили в него выстрелы из оружия, прострелив ногу", – говорится в сообщении на сайте издания во вторник.

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Полиция, Запорожье, Стрельба, Задержание, АвтоЕвроСила.
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