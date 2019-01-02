На Закарпатье десятки сел остались без света

Новости Украины: 35 сел на Закарпатья остались без электричества из-за обрывов ЛЭП.

Интенсивный снегопад с налипанием мокрого снега привели к утру среды к падению деревьев на автодороги и линии электропередач (ЛЭП) к полному или частичному обесточиванию 35 сел в Виноградовском, Иршавском и Хустском районах Закарпатской области.

"В результате обрывов ЛЭП обесточены населенные пункты в трех районах области - Виноградовском, Иршавском и Хустском. По состоянию на 11:00 без света остается 35 сел (из них 21 частично)", - сообщает в среду днем пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

В информации отмечается, что ремонтные бригады "Закарпатьеоблэнерго" с самого утра работают на аварийных участках и "к концу дня все населенные пункты должны быть с электроэнергией"

Параллельно, добавляют в ОГА, подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям освобождают от поваленных деревьев проезжую часть на автодорогах области и по состоянию на полдень среды заблокированных дорог нет.