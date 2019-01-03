В Виннице арестовали без права залога подозреваемого в убийстве семьи

Новости Украины: 31 декабря в Виннице в квартире без признаков жизни нашли четверых людей.

Винничанину, подозреваемому в убийстве собственных малолетних детей, матери и бывшей жены, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает прокуратура области.

"Винницким городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - проинформировали в прокуратуре.

Как сообщалось, 31 декабря в Виннице в квартире без признаков жизни обнаружили двух женщин 63-х и 30 лет, и семилетнего мальчика, а также трехлетнюю девочку с тяжелыми травмами головы. Впоследствии самый младший ребенок умер в больнице.

На момент приезда полицейских в квартире был 30-летний мужчина, который и вызвал “скорую” и заявил, что нашел в своей квартире мертвыми мать, бывшую жену и сына. Мужчину задержали правоохранители, а на следующий день ему объявили о подозрении в умышленном убийстве четырех человек.

Подозреваемый предоставил информацию следствию, где выбросил молоток, которым нанес родным смертельные удары. Полицейские отыскали и изъяли орудие преступления.

За убийство четырех людей злоумышленнику грозит пожизненное заключение.