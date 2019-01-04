В Киеве будут судить бразильца за 4 кг кокаина в сумке

Новости Украины: В Киеве будут судить гражданина Бразилии, который пытался ввезти в Украину 4 кг кокаина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Бразилии, которого в октябре 2018 года задержали в Международном аэропорту ”Киев” имени И. Сикорского с 4 кг кокаина.

При осмотре чемодана латиноамериканца сотрудники правоохранительных органов обнаружили двойное дно. Из багажа правоохранители изъяли 2 пакета из профольгованного материала, в которых было более 4 кг кокаина.

В настоящее время следствие по уголовному производству завершено, обвинительное заключение в отношении наркодельца по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины направлено в суд.

За совершенное иностранцу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.