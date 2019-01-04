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В Харьковской области нашли повешенным ребенка

В Харьковской области нашли повешенным ребенка
10:35 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Харьковской области в Кегичевском районе найден повешенным 10-летний мальчик.

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика, которого нашли повешенным в сарае во дворе дома в с.Александровка Кегичевского района Харьковской области.

"Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Правоохранители выяснили, что мальчик учился в 5-м классе школы, расположенной в соседнем селе. В последнее время конфликтов в семье и со сверстниками у него не было.

Полиция сообщила, что в Харькове нашли двух убитых иностранных студенток

Семья погибшего на учете полиции не находится, считается благополучной. В ней воспитывается еще четверо детей.

Следователи Кегичевского отделения полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

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Харьковская область, Полиция, Самоубийство, Суицид.
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