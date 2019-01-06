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Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по ВСУ

Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по ВСУ
08:28 Сегодня Телеграф

Новости Украины: За прошедшие сутки противник 4 раза нарушал режим прекращения огня, никто из украинских военнослужащих не пострадал.

За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"5 января российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано… За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики совершили обстрелы опорных пунктов украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе г.Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединский, Водяное на Мариупольском направлении.

"В ответ на провокации противника подразделения ООС применяли дежурные огневые средства", – подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 5 января, один боевик был уничтожен и один ранен. В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

В информации отмечено, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования запрещают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попадать на подконтрольные боевикам объекты и территории, препятствуя тем самым деятельности спецмиссии, констатирует украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).  Так, в пункте пропуска на границе возле поселка Изварино (Луганская обл.) наемники российско-оккупационных войск в очередной раз (в прошлый раз подобный случай отказа отмечен в отчете СММ от 31 декабря 2018 года) приказали патрулю спецмиссии покинуть этот район.

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Все по теме:

Боевики, Обстрелы, НВФ, Ситуация на Донбассе, Нарушение перемирия, Штаб ООС.
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