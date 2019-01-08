Часть оккупированного Крыма осталась без света

Новости Украины: В оккупированном Крыму тысячи людей остались без света из-за непогоды

7 января часть оккупированного Россией Крыма осталась без света в результате неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на данные "Крымэнерго", без электроснабжения оставались более 6 тысяч абонентов в 17 населенных пунктах, из них 6 были обесточены частично.

Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь, также были зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.

"Доступ техники к местам аварийно-восстановительных работ затруднен из-за сильного снега, в котором вязнут машины", – сообщили в "Крымэнерго".

На 7 января в Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков.