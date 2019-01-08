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Часть оккупированного Крыма осталась без света

Часть оккупированного Крыма осталась без света
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: gdefon.com

Новости Украины: В оккупированном Крыму тысячи людей остались без света из-за непогоды

7 января часть оккупированного Россией Крыма осталась без света в результате неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на данные "Крымэнерго", без электроснабжения оставались более 6 тысяч абонентов в 17 населенных пунктах, из них 6 были обесточены частично.

Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь, также были зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.

"Доступ техники к местам аварийно-восстановительных работ затруднен из-за сильного снега, в котором вязнут машины", – сообщили в "Крымэнерго".

На 7 января в Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков.

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Крымэнерго, Снегопады, Оккупированный Крым, Отключение света.
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