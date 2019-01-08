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Россиянин в Кривом Роге не пережил 60 ударов ножом

Россиянин в Кривом Роге не пережил 60 ударов ножом
12:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: В Кривом Роге местный житель убил россиянина, нанеся ему около 60 ударов ножом.

В Терновском районе Кривого Рога Днепропетровской области местный житель убил гражданина Российской Федерации, нанеся ему около 60 ударов ножом.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января.

«Установлено, что мужчины совместно распивали спиртные напитки. В результате между ними возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанес своему 28-летнему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу, от чего тот скончался», - говорится в сообщении.

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Благодаря оперативным мерам полицейские установили личность подозреваемого в убийстве. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство). Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Убийство, Кривой Рог, Гражданин РФ, Нацполиция.
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