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ДТП в Харькове: автоекспертиза – надлежащие доказательство против Зайцевой

ДТП в Харькове: автоекспертиза – надлежащие доказательство против Зайцевой
20:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Столичный райсуд Харькова оценил резултаты автотехнической экспертизы скорости движения автомобиля Lexus Елены Зайцевой.

Киевский райсуд Харькова расценил результаты автотехнической экспертизы скорости движения автомобиля Lexus Елены Зайцевой, проведенной в Днепропетровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз, как надлежащее доказательство. Об этом рассказали в суде.

"В зале заседания присутствовали Елена Зайцева, Геннадий Дронов, их защитники, а также представители стороны потерпевших. Суд рассмотрел результаты автотехнической экспертизы, из которой следует, что Дронов начал движение на красно-желтый сигнал светофора, и поэтому у него нет преимущества в движении. Установленная скорость машины Зайцевой - 106 км/час", - отметили в суде.

Данные экспертизы, добавили в суде, находятся в причинно-следственной связи с фактом ДТП.

"Прокурор поставил под сомнение результаты экспертизы, так как, по его словам, эксперты не имеют необходимой специализации, и предложил признать эти результаты ненадлежащим доказательством. Об этом просила и сторона защиты Зайцевой. В то же время, представители потерпевших высказались за приобщение результатов к делу как надлежащее доказательство", - пояснили в суде.

Судья отклонил ходатайства прокурора и адвокатов Зайцевой и заявил, что оценит экспертизу как надлежащее доказательство при вынесении решения.

В суде объявлен перерыв до 15 января 2019 года.

Как сообщал ранее, 4 января обнародованы данные полиции о том, что автошколу, в которой училась Елена Зайцева, могут лишить государственной аккредитации: школа не является учреждением профессионального образования, не имеет лицензии и не может выдавать документы государственного образца. Судя по журналу учета слушателей, обучение длится 2 - 2,5 месяца, и Зайцева отсутствовала на пяти занятиях в течение октября-ноября 2015 года.

28 декабря 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области генерал полиции Олег Бех сообщил, что полиция продолжает искать пропавшего врача-нарколога Елену Федирко, которая первой осматривала Зайцеву после ДТП на предмет наличия опиатов. По данным полиции, 11 сентября Федирко не явилась на заседание суда, так как выехала на оккупированную зону.

19 декабря 2018 года Киевский райсуд Харькова продлил арест как меру пресечения для фигурантов дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 16 февраля 2019 года. 

Кровавое ДТП в Харькове: стало известно, как Зайцева училась в автошколе

26 октября медкомиссия, созданная по заявлению защиты Зайцевой, что у нее постравматическая энцефалопатия головного мозга, признала: у Зайцевой нет патологий, и она может пребывать в СИЗО.

Елена Зайцева и Геннадий Зайцева и Дронов обвиняются по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины с санкцией до 10 лет лишения свободы.

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ДТП, Харьков, ДТП в Харькове, Елена Зайцева, Геннадий Дронов, Елена Федирко.
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