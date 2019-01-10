Скачать
Четверг, 10.01.2019
Выборы-2019: в КИУ предупредили избирателей о рекордном популизме
Выборы-2019: в КИУ предупредили избирателей о рекордном популизме
Порошенко сменил руководителей двух РГА
Порошенко сменил руководителей двух РГА
Динамо добыло первую победу в 2019 году
Динамо добыло первую победу в 2019 году
Красивые блондинки, от которых сходят с ума мужчины (Фото)
Красивые блондинки, от которых сходят с ума мужчины (Фото)

Полиция заявила, что в центре Киева нашли тело подростка

Полиция заявила, что в центре Киева нашли тело подростка
01:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В Киеве обнаружили тело подростка, который два дня назад ушел из дома.

В Киеве на ул.Большая Житомирская обнаружили тело несовершеннолетнего, который два дня назад поссорился с родителями и ушел из дома.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Киева, тело мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили в полдень прохожие.

"На месте происшествия правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 15-летний киевлянин, которого по заявлению родственников правоохранители искали, как безвестно пропавшего", - сказано в сообщении.

Полицейские выяснили, что подросток поссорился с родителями и ушел из дома. После этого он заселился в здании, возле которого и было найдено его тело.

"В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства указанного инцидента. В свою очередь, следователи Шевченковского управления полиции в г.Киеве предварительно квалифицируют данное событие, как самоубийство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Подросток, Тело подростка, Подросток ушел из дома.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
02 Ельченко объяснил решение Порошенко отправить ВСУ на Мали
03 По итогам 2018 года в Украине снизилась инфляция до 9,8%
04 Порошенко сменил руководителей двух РГА
05 В "Нафтогазе" хотят проверять счета субсидиантов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Морозы и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
Как увеличили выплаты военным в 2019 году
По итогам 2018 года в Украине снизилась инфляция до 9,8%
По итогам 2018 года в Украине снизилась инфляция до 9,8%
Погадать на короля: самые популярные гадания на картах на Старый Новый год 2019
Погадать на короля: самые популярные гадания на картах на Старый Новый год 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь