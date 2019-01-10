Полиция заявила, что в центре Киева нашли тело подростка

Новости Украины: В Киеве обнаружили тело подростка, который два дня назад ушел из дома.

В Киеве на ул.Большая Житомирская обнаружили тело несовершеннолетнего, который два дня назад поссорился с родителями и ушел из дома.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Киева, тело мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили в полдень прохожие.

"На месте происшествия правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 15-летний киевлянин, которого по заявлению родственников правоохранители искали, как безвестно пропавшего", - сказано в сообщении.

Полицейские выяснили, что подросток поссорился с родителями и ушел из дома. После этого он заселился в здании, возле которого и было найдено его тело.

"В настоящее время правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства указанного инцидента. В свою очередь, следователи Шевченковского управления полиции в г.Киеве предварительно квалифицируют данное событие, как самоубийство.