Скачать
Суббота, 12.01.2019
В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
На юге Украины община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины
На юге Украины община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины
Зозуля спас Альбасете от поражения (Видео)
Зозуля спас Альбасете от поражения (Видео)
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом
Принцесса Монако опровергла слухи о расставании с Дмитрием Рассамом

На "Киевском море" утонули рыбаки

На &quot;Киевском море&quot; утонули рыбаки
21:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины: Одно тело спасатели уже нашли, поиски другого продолжаются.

Спасатели нашли тело одного из рыбаков, которые провалились под лед на Киевском водохранилище. Это произошло в селе Страхолесье неподалеку от Чернобыльской зоны.

Как говорится в сюжете ТСН, шансов найти живым другого пропавшего мужчину почти нет. Поиски продолжат уже в воскресенье, потому что в темное время суток это опасно. В пятницу трое мужчин поехали на рыбалку на самодельном снегоходе. За восемь километров от берега они провалились под лед. Один из них спасся самостоятельно и добежал до других рыбаков, двое других выбраться на поверхность так и не смогли.

Местные жители говорят, что на том месте, где провалились люди, лед всегда тонкий. Однако эти рыбаки этого не знали, ибо приехали из Киева.

"Попали в промоину, провалились под лед, то есть лед был нестабильный. Один человек смог выбраться, добежать до рыбаков, которые по сути доставили сюда. Двое других утонули. Они друг другу помогали, но спасся один человек", - рассказал начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС в Киевской области Анатолий Врублевский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рыбаки, ГСЧС, Происшествие, Лёд, Киевское море, Рыбвки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 января 2019: все знаки Зодиака
02 ПриватБанк приостановит операции с картами
03 Щедривки и посевалки на Старый Новый год 2019
04 Мороз и снегопады: Синоптик дали прогноз погоды на Старый Новый год
05 Лучшие смс поздравления со Старым Новым годом 2019, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
Взрыв в центре Парижа: среди пострадавших - украинец
Взрыв в Париже: среди пострадавших - украинец
ПриватБанк приостановит операции с картами
ПриватБанк приостановит операции с картами
Медики рассказали, как правильно пищу после тренировок
Медики рассказали, как правильно пищу после тренировок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь