На "Киевском море" утонули рыбаки

Новости Украины: Одно тело спасатели уже нашли, поиски другого продолжаются.

Спасатели нашли тело одного из рыбаков, которые провалились под лед на Киевском водохранилище. Это произошло в селе Страхолесье неподалеку от Чернобыльской зоны.

Как говорится в сюжете ТСН, шансов найти живым другого пропавшего мужчину почти нет. Поиски продолжат уже в воскресенье, потому что в темное время суток это опасно. В пятницу трое мужчин поехали на рыбалку на самодельном снегоходе. За восемь километров от берега они провалились под лед. Один из них спасся самостоятельно и добежал до других рыбаков, двое других выбраться на поверхность так и не смогли.

Местные жители говорят, что на том месте, где провалились люди, лед всегда тонкий. Однако эти рыбаки этого не знали, ибо приехали из Киева.

"Попали в промоину, провалились под лед, то есть лед был нестабильный. Один человек смог выбраться, добежать до рыбаков, которые по сути доставили сюда. Двое других утонули. Они друг другу помогали, но спасся один человек", - рассказал начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС в Киевской области Анатолий Врублевский.