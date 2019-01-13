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В ночь на 14 января будет изменен маршрут киевского троллейбуса №92н

В ночь на 14 января будет изменен маршрут киевского троллейбуса №92н
06:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Киевпасстранс

Новости Украины: В Киеве в ночь на 14 января изменится движение ночного троллейбуса.

В Киеве в ночь на 14 января на ул.Маршала Гречко изменится движение ночного троллейбуса №92н, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

"14 января с 2:00 до 5:00 в связи с ремонтными работами на контактной сети троллейбуса на ул.Маршала Гречко изменится движение ночного троллейбусного маршрута № 92н", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение, начиная с проспекта Свободы, будет организовано по маршруту ул.Натали Ужвий - ул.Мостицкая - ул.Кирилловская - ул.Овруцкая - ул.Сечевых Стрельцов - ул.В.Черновола - ул.И.Огиенко - просп.Воздухофлотский - международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

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КГГА, Троллейбус, Киевпастранс, Изменения маршрута.
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