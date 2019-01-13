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Воскресенье, 13.01.2019

Ледниковый период: Азовское море начало замерзать (Видео)

В куротной Кирилловке Запорожской области начало укрываться льдом Азовское море. Причиной такого явления стали морозы, которые пришли в регион несколько дней назад. Хотя сейчас днем температура в поселке поднимается до нуля градусов. Об этом сообщает региональное информационное агентство "Мелитополь". Также ресурс опубликовал соответствующее видео. На кадрах, в частности, видно, что вода уже наполовину состоит из льда, поэтому волны пока едва заметны. Правда, представители ресурса добавляют, что в ближайшие дни ожидается потепление и усиление ветра, поэтому, вероятно, прибрежная зона вскоре очистится от ледяной крошки.
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Азовское море, Море, Запорожская область, Лёд, Кириловка.
11:49 Сегодня Телеграф
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