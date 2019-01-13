Боец ВСУ получил ранение на Донбассе

Новости Украины: Украинские военные на Донбассе зафикисровали 10 случаев обстрела по позициям ВСУ со стороны противника, ранен один боец.

В период времени с 00.00 до 18.00 воскресенья противник на Донбассе десять раз обстрелял позиции украинских войск вследствие чего ранение получил боец Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 воскресенья, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Так, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" дважды велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям в районе населенного пункта Красногоровка, дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи г.Авдеевка, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе пос.Пески, гранатометов и стрелкового оружия - вблизи пос.Лебединское.

В полосе действия оперативно-тактического группировки "Север" боевики совершили обстрелы по позициям украинских военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, из БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - в районе пос.Новотошковское.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Напомним, в зоне ООС с начала воскресенья зафиксировали один случай нарушения режима тишины: в районе Красногоровки оккупанты обстреляли украинских военных из стрелкового оружия. Накануне, 12 января, российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины. Всего были зафиксированы три прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Украинские военные из состава Объединенных сил подавляли вражескую активность очередными огневыми средствами, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.